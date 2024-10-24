TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TUSAŞ'ın yerleşkesine yönelik terör saldırısına ilişkin, "Saldırının gerçekleştirilmesinin arkasında kimler var, nereden ne şekilde destek aldılar, nasıl bunu gerçekleştirdiler inşallah bütün detaylarıyla ortaya çıkarılacaktır." dedi.ANKARA (İGFA) - TBMM Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile TUSAŞ'ın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralananları Bilkent Şehir Hastanesinde ziyaret etti.

Burada yaptığı açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileyen Kurtulmuş, "Saldırının gerçekleştirilmesinin arkasında kimler var, nereden ne şekilde destek aldılar, nasıl bunu gerçekleştirdiler inşallah bütün detaylarıyla ortaya çıkarılacaktır." ifadesini kullandı. 40 yılı aşkın süredir Türkiye'nin teröre karşı mücadele verdiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Milletçe terörün karşısında yekvücut olarak durduk ve bu mücadeleyi bugünlere kadar getirdik. Terör Türkiye'de artık tutunamayacak." diye konuştu.

Milletçe birlik olunması ve teröre karşı ses yükseltilmesi gerektiğine vurgu yapan Kurtulmuş, "Saldırının üzerinden birtakım şifreler okunabilir ama olayın sıcaklığı dolayısıyla bunları sonraya bırakarak öncelikle yaralarımızın sarılmasıyla meşgulüz. 22 insanımız yaralandı bu kardeşlerimizden 3'ü taburcu edildi 19'unun hastanelerde tedavisi sürüyor." dedi. Özel harekat polisi ve güvenlik görevlilerini gösterdikleri üstün kararlılık ve cesaret dolayısıyla tebrik eden Kurtulmuş, etkili müdahaleleri sayesinde tablonun çok daha ağır olmasının önüne geçildiğini söyledi. Kurtulmuş, Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi gören bir yaralının durumunun ağır olduğunu ve kritik durumu atlatmasını ümit ettiklerini dile getirdi. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Kurtulmuş, bu süreçteki fedakarlıkları nedeniyle sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "2 teröristi oraya gönderenlerin, onlara siyasi, askeri, lojistik destek veren ve Türkiye'nin önünü tıkamak için, Türkiye'nin büyük hedeflerini gerçekleştirmesine engel olmak için oyun kuranların kimler olduğunu biliyoruz ve onlara karşı mücadelemize devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin yekvücut olarak, bütün imkanlarını seferber ederek, savunma sanayisindeki en önemli ülkelerden biri olmaya devam edeceğini vurgulayan Kurtulmuş, "Allah milletimizin önüne engel çıkarmaya çalışanlara, birliğimizi ve beraberliğimizi yok etmeye çalışanlara fırsat vermesin." dedi.

Kurtulmuş, Bilkent Şehir Hastanesinde yaralıları ziyaretinin ardından, Etlik Şehir Hastanesine geçerek, TUSAŞ'ın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletti, yaralıların durumları hakkında bilgi aldı.

"SIRADAN BİR TERÖR SALDIRISI DEĞİL"

Öte yandan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bunun sıradan bir terör saldırısı olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, millet olarak fevkalade büyük bir dikkatle bundan sonraki sürecin takip edilmesi gerektiğini söyledi. Kurtulmuş, "Özellikle savunma sanayi tesislerimizden, en önemlilerinden birisi olan TUSAŞ'a böylesine hain bir saldırının yapılmış olması tesadüfi değildir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Rusya'daki temasları sırasında bu saldırının yapılmış olması da tesadüf değildir." ifadelerini kullandı.

Terörün hiçbir türüne müsaade edilmeyecek şekilde mücadelenin devam ettirilmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, bu mücadelede en önemli kazanımın milli birlik ve beraberlik olduğunu dile getirdi.