TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi makamında ziyaret etti. Kurtulmuş, Sakarya'ya kazandırılan büyük projelerin ilk günden itibaren tanığı olduğunu ifade ederek Yüce'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Yüce ise, "Alnımız ak, başımız dik şekilde hizmet etmenin gururuyla Sakarya'mızın adını altın harflerle yazdık ve canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

SAKARYA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi makamında ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi makam kapısında mehter töreni ile karşılanan TBMM Başkanı Kurtulmuş daha sonra protokol heyetiyle birlikte makama geçti. Başkan Yüce'ye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Milletvekilleri Çiğdem Atabek, Ertuğrul Kocacık, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ve AK Parti İl Başkanı Yunus Tever eşlik etti.

"SAKARYA İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞMAYA DEVAM"

Başkan Ekrem Yüce, ziyaret sırasında Sakarya'da 5 yıllık gündüz-gece harcanan 'hizmet' mesaisinin kazanımlarını anlattı. 240 projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Yüce tarımda, sanayide, sporda ve sosyal alanda Sakarya'ya ilkleri yaşatan projelerden örnekler verdi. Bayrağı devrettikten sonra da Sakarya için canla, başla çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Yüce, "Alnımız ak, başımız dik şekilde hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Biz bu şehrin adını altın harflerle yazdık ve yazmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"ALNIMIZ, BAŞIMIZ DİK HİZMET ETTİK"

Başkan Yüce şöyle dedi: "5 senedir gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürdük. 240 projeyi hayata geçirdik. Her hafta resmen bir açılış ve temel atma yapmış olduk. Birçok büyük projeyi beraber açtık, bu büyük bir şeref bizim için. İnşallah bundan sonra hizmetler devam ederek artacak. Bizler Yusuf kardeşimize bayrağı teslim edeceğiz. Ama her zaman Sakarya için çalışmaya devam edeceğiz. Tarım, spor, sanayi, turizm gibi birçok alanda varız. Avrupa Spor Şehri ve Dünya Bisiklet Şehri unvanlarını aldık. Sakarya denildiğinde spor akla geliyor. Her zaman şehrimizin adını altın harflerle yazıyoruz ve yazacağız. 6 bin dekar alan üzerinde tarımsal üretim yapan tek belediye biziz. Dünyanın birçok ülkesine ürün gönderiyoruz. Alnımız ak, başımız dik şekilde Sakarya'mıza hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz"

"SAKARYA'YA KAZANDIRDIĞINIZ HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Başkan Yüce'ye hizmet süresi boyunca kazandırdığı tüm projeler için teşekkür ederek, "İlk günden itibaren tanık olarak söylüyorum Sakarya’ya büyük hizmetler yapıldı. Bunlardan bir tanesine ben de katıldım. Bitki üretimleri ve seracılık. O zaman daha başlangıç aşamasındaydı ama şu an yapılan işlerin farkındayız. Ben Sakarya’ya kazandırdığınız her şey için sizlere teşekkür ediyorum. Sakarya Marmara bölgesinin Anadolu’ya açılan kapısı. Birçok alanda Türkiye'nin nadide şehirlerinden birisi" dedi.

Başkan Yüce, ziyaret sonunda Başkan Kurtulmuş'a "spor şehri" vurgusu yaparak bisiklet hediye etti.