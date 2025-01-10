TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolasıyla TBMM Basın Koridoru’nda görev yapan gazetecileri ve Parlamento Muhabirleri Derneğini (PMD) ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - TBMM çatısı altında görev yapan gazetecilerle zaman zaman bir araya gelmeye çalıştığını, gazetecilerin yaşadığı mesleki sorunların çözümü konusunda da gayret sarf ettiklerini dile getiren Numan Kurtulmuş, Basın Koridoru’nda dostluk ve kardeşlik ortamının ne kadar güzel olduğunu bir kere daha görmekten de mutluluk duyduğunu söyledi.

İsrail’in insanlık dışı saldırıları altında bulunan Gazze’deki gazetecilerin durumuna da işaret eden Kurtulmuş, şu ifadelere yer verdi:

“Yaklaşık 200’ün üzerinde gazeteci, İsrail’in ordusunun saldırılarında görevleri başındayken şehit edilmiştir. Ne kadar zor şartlar içerisinde görevlerini sürdürdüklerine bütün dünya şahittir. Gerçekten ellerindeki çok kıt imkanlarla zaman zaman kesilen haberleşme imkanlarına rağmen olan biteni bütün dünyaya aktarmışlar, zulmün belki de bu boyutlarda anlaşılmasına, uluslararası kamuoyunun dikkatinin çekilmesine en büyük katkıyı da orada görev yapan gazeteci arkadaşlarımız sağlamıştır. Şehitlere bir kere daha Allah’tan rahmet diliyorum. Gazze’nin yaşadığı bu büyük dramı, felaketi unutturmamak için bütün dünyadaki özgür gazetecilerin de gayret içerisinde olduğunu memnuniyetle takip ediyorum.”

Bu arada TBMM Başkanı Kurtulmuş, gazetecilerle gerçekleştirdiği sohbette gündeme ilişkin sorulara da yanıt verdi.

Anayasa çalışmalarına ilişkin yeni görüşme ziyaretlerine ne zaman başlayacağının sorulması üzerine Kurtulmuş, birinci turda yapılan nihayetinde bir niyet beyanı da olduğunu söyledi.

Anayasa meselesinin hem kendisinin hem de hiçbir siyasi partinin tek başına bir meselesi olmadığını vurgulayan Başkan Kurtulmuş, “Anayasa meselesi, TBMM’nin millete karşı bir sorumluluğudur. 28. Dönem’in açıldığı ilk günden itibaren söylediğimiz şey şu. Cumhuriyetimizin ikinci asrını yaraşır, gerçekten tam manasıyla sivil, demokrat, kapsayıcı, kuşatıcı, hukukun üstünlüğü prensibini esas alan, güçler ayrımını tam manasıyla tahkim etmiş yeni bir anayasanın yapılmasında büyük bir zaruret vardır. Bu sadece bir siyasi grubun talebi olmanın çok ötesinde milletin ortak beklentisidir. Ümit ederim ki TBMM, bu sorumluluğunu yerine getirir.” diye konuştu.

Parlamentoda bulunan siyasi partilerin hepsinin seçim beyannamelerinde ve parti programlarında “yeni anayasa” ya da “anayasada köklü değişiklik” teklifinin bulunduğunu dile getiren Kurtulmuş, “Dolayısıyla bu anayasa görüşmelerinin bir şekilde yeniden başlatılması ve sonuç alınması gerekir. Bunun her türlü siyasi mülahazanın üstünde değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Artık yeter. Anayasa defaatle değişmiş olmasına rağmen, birçok maddesi üzerinde tadilat yapılmış olmasına rağmen hala 12 Eylül darbesinin hala 1960 darbesinin o vesayetçi ruhu anayasanın metninde mündemiçtir. Onun için bir madde bile olsa, sivillerin artık bir araya gelip bir anayasa yapmasının vakti geldiği kanaatindeyim. İyi niyetle eğer yaklaşılırsa bu görüşmelerden de sonuç alınabileceğini ümit ediyorum.” diye konuştu.

Terörün sona erdirilmesi için yürütülen sürecin, “çok fazla konuşulup özellikle siyasi magazin üzerinden köpürtülecek bir süreç olmadığını” belirten Kurtulmuş, burada aslolanın sonuç almak, terörün, silahların tamamıyla susmasını temin etmek, sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda Suriye'nin ve Irak’ın kuzeyindeki terör faaliyetlerini de sonlandıracak bir süreci inşa etmek olduğunu bildirdi.