TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Ramazan ayının ilk iftarını, depremin en yoğun etkilediği bölgelerden Hatay’da vatandaşlarla gerçekleştirecek.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bugün Hatay’ın ilçelerinde temaslarda bulunacak.

Yetkililerden, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alacak olan Şentop, akşam da iftarda Hatay’daki çadır kentte vatandaşlarla bir araya gelecek.

İftar sonrasında diğer ilçelerdeki çadır kent ve konteyner kentlerde kalan vatandaşları ziyaret edecek olan Meclis Başkanı Şentop'un, Ramazan ayı boyunca deprem bölgesinde vatandaşlarla iftar sofrasında ve sonrasında bir araya gelmeyi sürdüreceği bildirildi.

