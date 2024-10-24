Bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla siyasi partilerin ortak önerisiyle TBMM'de Araştırma Komisyonu kurulmasına yönelik karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - TBMM, 22 Ekim 2024 tarihli oturumunda siyasi parti gruplarının ortak önerisiyle Mecliste Araştırma Komisyonu Kurulmasını görüşmüştü.

Bazı Özel Sağlık Kuruluşlarında Yaşanan Bebek Ölümlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılması, Özel Sağlık Kuruluşlarının Yenidoğan, Çocuk Engelli Ve Yaşlılara İlgili Bakım Servislerindeki Uygulamalarının Ve Mevzuatın İncelenerek Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırma Komisyonu Kurulmasına Dair Kararı TBMM'de kabul edilmişti.

Söz konusu Meclis Araştırma Komisyonu Kurulması'na yönelik karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.