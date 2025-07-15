Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla TBMM Camii’nde şehitler için düzenlenen Mevlid-i Şerif Programı’na katıldı.ANKARA (İGFA) - TBmm Camii'nde düzenlenen programda 15 Temmuz 2016’da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminde şehit olan güvenlik güçleri ve vatandaşlar dualarla anıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Mevlid-i Şerif okundu ve şehitler yapılan dualarla rahmetle anıldı.

Programa TBMM Başkanı Kurtulmuş’un yanı sıra, milletvekilleri, Meclis personeli ve vatandaşlar da katıldı.