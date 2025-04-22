TBMM Genel Kurulu, Meclisin açılışının 105. yılını kutlamak üzere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda özel gündemle toplandı. Her zaman milletin iradesine sahip çıkacaklarını söyleyen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, başkanlığı bu özel oturum dolayısıyla 10 yaşındaki Berra Koramaz'a bıraktı.ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulu'nda bugün 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan genel Kurulun açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yaptı. Kurtulmuş, her zaman milletin iradesine sahip çıkacaklarını belirterek, "Bizim için asıl olan milletin iradesidir" dedi.

Kurtulmuş, Genel Kurulu açtıktan sonra oturumu çocuklara devretti. TBMM'de çocuk özel oturumunu yönetmek üzere kürsüyü 10 yaşındaki Berra Koramaz ile çocuk katipliklere devretti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de hazır bulunduğu TBMM buluşmasında çocuklar, Genel Kurul kürsüsünden 23 Nisan'ın anlam ve önemine dair duygularını, düşüncelerini ve geleceğe dair hayallerini paylaştı.

Özel oturumda ayrıca çocukların sesi ve geleceğe dair umutlarını yansıtan "TBMM Çocuk Özel Oturumu Bildirisi" okundu.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, 23 Nisan Çarşamba günü de, TBMM Tören Salonu'nda tebrikleri kabul edecek, daha sonra TBMM Başkanlık makamını temsili olarak çocuklara devredecek.