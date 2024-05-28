TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "Dijital mecraların yasaklanmasına, sansürlenmesine kesinlikle ama kesinlikle karşıyız. Amma velakin bir taraftan özgürlüklerin korunması öbür taraftan kamu düzeninin sağlanmasını çok değerli buluyoruz." dedi.ANKARA (İGFA) - TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre Milletvekili Yayman, komisyonun TBMM'de kurulduktan sonra yaptığı çalışmaları sıralayarak, "Neredeyse, tüm mecralar, X hariç, o da geçen hafta Sayın Bakanımız Uraloğlu müjdesini verdi, X de Türkiye'de temsilcilik açtı. Biz hem temsilcilik açılmasını hem de yönetsel, hukuksal ve mali bir muhataplık ilişkisinin geliştirilmesini, başlatılmasını çok değerli bulmuştuk. O gündemimizi gerçekten çözdük." ifadelerini kullandı.

Açılan temsilciliklerin sözde değil özde olmasını sağlamaya çalıştıklarını anlatan Yayman, "Çok şükür Allah'a, bildiğimiz tüm dijital mecraların Türkiye direktörleri, temsilcileri geldi, komisyonumuzda soruları cevaplandırdı. X gelmedi. X ile ilgili davetimiz zaten devam ediyor. Türkiye'de temsilcilik açmalarını olumlu buluyoruz, 'evet ama yetmez' diyoruz. Muhakkak X'in Türkiye'de temsilciliğinin somut olarak adresiyle, yeriyle ve muhataplık ilişkisiyle geliştirilmesi lazım." diye konuştu.

"DİJİTAL GÜNDEMİ, BİR ULUSAL GÜVENLİK MESELESİ OLARAK GÖRÜYORUM"

Komisyon Başkanı Yayman, kendisine sürekli iletilen bir talebi aktararak, buna ilişkin şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız TikTok'ta yapılan, hiçbir yerli, milli ve hatta evrensel norma uymayan paylaşımlar konusunda çok rahatsızlar. Bu konuda, bizden ve dolayısıyla sizden bir yaptırım uygulanması konusunda bir talepleri var. Dijital mecraların yasaklanmasına, sansürlenmesine kesinlikle ama kesinlikle karşıyız. Amma velakin bir taraftan özgürlüklerin korunması öbür taraftan kamu düzeninin sağlanmasını çok değerli buluyoruz. Çünkü dijital mecralar bugün artık çocuklarımızı, aile kurumunu, toplumsal değerleri, toplumumuzu ve hatta ülkemizi tehdit eder bir mesele haline gelmiş durumda."

"Dijital gündemi, bir ulusal güvenlik meselesi olarak gördüğünü" vurgulayan Hüseyin Yayman, "Türkiye'de sadece dezenformasyon konusu konuşulmakta amma velakin aynı zamanda bu mahremiyet meselesi, siber faşizm meselesi; dijital mecralarda alıp başını giden ötekileştirme, ırkçılık, cinsellik, fuhuş, çocuk ve kadın istismarı, uyuşturucu bağımlılığı başta olmak üzere gerçekten buraların kötülüğün merkezi haline gelmesi milletimiz ve dünya tarafından takip edilmektedir." dedi.