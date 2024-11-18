TBMM Dilekçe Komisyonu heyeti, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'ni ziyaret ederek gelişmeler hakkında bilgi aldı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Adana Milletvekili Sunay Karamık, Komisyon üyesi milletvekilleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fatma Özkul yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Necip Fazıl Kaymak ile bir araya gelen heyete, İFM'nin gelişim süreci, vizyonu, ekosistemi ve hukuki altyapısına dair kapsamlı bir sunum yapıldı. Sunumda, İFM'de sağlanan teşvikler ve diğer kolaylaştırıcı yapıların detayları da aktarıldı.

Ziyaret sırasında finansal okuryazarlığın geliştirilmesine yönelik Ofisin yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Finansal okuryazarlığın toplumun her kesimine ulaşmasının önemi görüşülerek bu alanda Finans Ofisi ve İFM'nin sorumluluklarının büyük olduğu ifade edildi.

Ziyaret dahilinde uluslararası finans merkezlerinden bahsedilerek İFM'nin rekabet edebilmesine katkı sağlayacak projelerin önemi vurgulandı. İFM içerisinde kurulacak olan finans ve finansla ilgili teknoloji girişimciliğinin gelişimine uygun olarak tasarlanan İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü hakkında da bilgi verildi.