TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri, Çin’in Shenzhen ve Dongguan kentlerini ziyaret etti. TBMM milletvekilleri bu ziyaret kapsamında, Huawei kampüsleri ve teknoloji merkezlerinde incelemelerde bulunarak, şirketin ileri teknoloji çözümleri ve inovasyonları hakkında kapsamlı bilgi aldı.ÇİN (İGFA) - TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Başkanvekili Şahin Tin, Komisyon Üyeleri Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Adem Çalkın, Arslan Tatar, Yusuf Ziya Aldatmaz, Mehmet Eyüp Özkeçeci, Dr. Müzeyyen Şevkin, Ednan Arslan, Şeref Arpacı, Ömer Öcalan ve Rıdvan Uz’un katılımıyla gerçekleştirilen ziyaret, Huawei’in teknoloji geliştirme merkezlerini daha yakından tanıma fırsatı sundu.

Heyet, Çin’in teknoloji üssü olarak bilinen Shenzhen’deki Huawei genel merkezine giderek, burada şirketin üst düzey yöneticileri ile bir araya geldi. Bu toplantıda, Huawei’in küresel teknoloji stratejileri, yeşil enerji ve dijital dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Huawei yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Huawei'in Türkiye'deki varlığının ve katkılarının altını çizdi. Varank, Huawei'in 22 yıldır Türkiye'de faaliyet gösterdiğini ve milli teknoloji vizyonuna hizmet eden Ar-Ge ekosisteminin önemli bir paydaşı olduğunu vurguladı. Türkiye'deki Ar-Ge mühendisleri, üniversiteler ve kurumlarla yapılan iş birlikleri sayesinde Huawei'in, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon ekosistemine önemli katkılar sağladığını belirtti.

Varank, Türkiye'nin stratejik konumu ve güçlü yatırım ortamı sayesinde uluslararası yatırımcılar için çekim merkezi olduğunu vurguladı. 2023 yılında Türkiye'nin 10,6 milyar dolarlık uluslararası yatırım aldığını ve bu yatırımların yerel firmalarla bağlantılar kurarak sanayinin dönüşümünde kritik bir rol oynadığını ifade etti. Varank, Türkiye'nin genç ve nitelikli nüfusuyla, ekonomide attığı kararlı adımlarla uluslararası yatırımcılar için çekim merkezi olmayı sürdürdüğünü ve komisyon olarak adaletli ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında girişimcilerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için etkin rol oynadıklarını belirtti.

Huawei Global Başkan Yardımcısı Mark Xue Man, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar ve Bilgi Teknolojileri Komisyonu'nu Huawei'nin Shenzhen'deki merkezinde ağırladı. Konuşmasında, Türkiye'nin kültürel çeşitliliği ve kapsayıcılığı ile stratejik coğrafi konumunun ülkeyi üretim, lojistik ve ticaretin küresel merkezi haline getirdiğini vurguladı. Türkiye'nin dijital ve yeşil dönüşüm stratejilerinin önemine değinen Xue, Türkiye'nin bu alanlarda önemli avantajlara sahip olduğunu belirtti.

Xue ayrıca, Huawei'in Türkiye'deki bilişim yeteneklerinin geliştirilmesinde aktif bir rol oynadığını, 28 üniversite ile iş birliği yaparak, yıllık 1.500'den fazla bilişim uzmanı yetiştirdiğini de ifade etti. Huawei'in Türkiye'nin dijital dönüşüm ve yeşil enerji stratejilerini desteklemeye devam edeceğini belirten Xue, şirketin iki ülke arasında teknolojik bir köprü olmayı hedeflediğini de söyledi. Xue, Türkiye'nin dijital dönüşüm ve yeşil enerji stratejilerinin, Huawei'in 30 yıl boyunca biriktirdiği yeteneklerle örtüştüğünü ve bu alanlarda Türkiye ile iş birliğine devam etmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında TBMM Milletvekilleri, şirketin AR-GE merkezini de ziyaret ederek, Huawei’in inovasyon süreçleri ve yeni ürün geliştirme çalışmaları hakkında yerinde bilgi aldı.

Organizasyon kapsamında ziyaret edilen Dongguan’da ise milletvekilleri, Huawei’in üretim ve eğitim tesislerini gezdi. Burada, şirketin üretim süreçleri, kalite kontrol mekanizmaları ve tedarik zinciri yönetimi konularında detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca, Huawei’in geleceğe yönelik teknoloji yatırımları ve sürdürülebilirlik projeleri hakkında da kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi.

TBMM heyetinin Çin ziyaretinin sonunda, teknoloji ve inovasyon alanında işbirliği imkanları değerlendirilerek, Türkiye ve Çin arasında teknoloji transferi ve bilgi paylaşımının artırılması yönünde olumlu adımlar atılması konusunda mutabık kalındı.

Ziyaret sonunda yapılan açıklamada, bu tür ziyaretlerin, iki ülke arasındaki teknolojik iş birliğini güçlendireceği ve yenilikçi projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlayacağı belirtildi.