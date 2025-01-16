Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM), yapay zeka için Meclis Araştırma Komisyonu kurdu. AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez'in başkanlığında oluşturulan 22 kişilik komisyonda Bursa'dan CHP'li Milletvekili Hasan Öztürk de yer aldı.ANKARA (İGFA) - Yapay Zekânın Kazanımlarına Yönelik Atılacak Adımların Belirlenmesi, Bu Alanda Hukuki Altyapının Oluşturulması ve Yapay Zekâ Kullanımının Barındırdığı Risklerin Önlenmesine İlişkin Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimine ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez'in başkanlığındaki 22 kişilik komisyonda, Jülide Sarıeroğlu başkanvekili, Büşra Paker sözcü, Levent Uysal ise katip üye olurken, diğer illerden milletvekilleri de üye olarak seçildi.

Komisyonun yapay zeka alanındaki yasal düzenlemelerin oluşturulmasına rehberlik edeceği, toplumun bu teknolojilere olan güvenini artıracak ve Türkiye’nin yapay zeka alanında uluslararası arenada rekabet edebilir bir konuma gelmesine destek olması bekleniyor.

Söz konusu kurulan komisyonda şu isimler görev aldı.