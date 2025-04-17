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Birçok ilde tarım sektörünü olumsuz etkileyen zirai don olayının yol açtığı zararları incelemek üzere Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını kararlaştıran TBMM kararı, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. ANKARA (İGFA) - Türkiye'de gerçekleşen zirai don olayının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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