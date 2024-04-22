TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Meclis bahçesinde gerçekleştirilen "23 Nisan Ulusal Egemenlik Temalı Yarışmaların Ödül Töreni"ne katıldı. ﻿ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis bahçesinde düzenlenen "23 Nisan Ulusal Egemenlik Temalı Yarışmaların Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, Meclisin millî iradenin merkezi, demokrasinin kalbi olduğunu söyledi.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın iftiharla kutlanan millî bayramlardan olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, TBMM'nin dünyada hiçbir meclise nasip olmamış büyük onur ve şerefe sahip olduğunu belirtti.



Etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen bakanlıklara ve kurumlara teşekkür eden Kurtulmuş, yarışmalarda dereceye giren öğrencileri kutladı.

Programda konuşan Bakan Yusuf Tekin de öğrencilerin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından emanet edilen cumhuriyetin, millî egemenliğin, Türkiye'nin geleceğini korumak, kendilerini yetiştirmek için çaba sarf ettiğini belirtti.

Öğrencileri yetiştiren öğretmenlere teşekkür eden Tekin, millî egemenliğin bir emanet olduğunu söyledi. Kurtuluş mücadelesini yürüten Atatürk'ün ve şehitlerin emanetine sahip çıkacak gelecek nesiller yetiştirilmesini istediğini vurgulayan Tekin, bunun için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Bakan Yusuf Tekin, öğrencilerin çabalarına destek olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti: "Başta vatanseverlik olmak üzere hukuk devleti, cumhuriyet, demokrasi gibi kavramlara sahip çıkacak, bu kavramları koruyacak bir kuşak, bir nesil yetiştirmek için çaba sarf ediyoruz. Yaklaşık 1 milyon 200 bine yakın öğretmenimizle, 20 milyonun üzerinde öğrencimizle biz bunları yapmaya çaba sarf ediyoruz. Bu mücadelenin içine ne kadar çok sayıda paydaş dâhil edersek, ne kadar çok sayıda katkı verecek kişiyi dâhil edersek kuşkusuz başarılı olma ihtimalimiz, başarılı olmamız o kadar doğru veya yerinde olacaktır. Biz, o yüzden bu mücadeleye destek vermek üzere herkese davetimizi bir kez daha yinelemek istiyoruz."

Konuşmaların ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.