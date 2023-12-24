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TBMM’de AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin imzaladığı bildiride PKK terör örgütünün saldırıları kınanarak, "Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır" denildi.ANKARA (İGFA) - TBMM'de Bütçe Kanunu teklifi görüşmelerinin sürdüğü sırada AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin grup başkanvekillerinin imzasıyla Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarıyla ilgili ortak bildiri yayımlandı.

TBMM Genel Kurulunda bildiriyi AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, yerlerinden söz alarak okudu.

Bildiride, şu ifadeler yer aldı:

"Bölücü terör örgütü PKK tarafından iki gündür gerçekleştirilen hain terör saldırıları neticesinde 12 vatan evladımızı kaybetmiş bulunmaktayız. Milletimizin başı sağ olsun. Bu menfur saldırılarda şehit düşen kahraman askerlerimize Cenabıallah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize sabır, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz. Bizler, TBMM'de, bildiride imzası bulunan siyasi parti grupları olarak, birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır. Aziz milletimizin teröre asla boyun eğmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir şekilde mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu kararlılıkla ilan ediyoruz."