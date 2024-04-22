TBMM'nin kuruluşunun 104. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Meclis bahçesinde düzenlenen, "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği"nin 2’inci gününde de etkinliklere çocukların yoğun ilgisi devam ediyor.ANKARA (İGFA) - "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği" etkinliğine katılan çocuklar, TBMM bahçesinde farklı temalarda açılan stantlarda ve oyun alanlarında hem yeni şeyler öğrendi hem de eğlenceli anlar geçiriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi, TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından kurulan stantlarda çocuklar, takı tasarladı, deneylerle gözlemde bulundu, tarım, gök bilimi gibi konularda çeşitli etkinliklere katıldı. Etkinliklerde, sergilenen tiyatro ve sihirbazlık gösterileri ile katılımcı minikler, doyasıya eğlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerinin, Ankara Üniversitesi öğretim üyelerinin ve TUA yetkilerinin anlatım yaptığı; yaşamın şifresi DNA, sağlık bilimleri, böcek şenlik okulu, çocuk sağlığı bilgilendirme, ben bir veteriner hekimim, geleneksel çocuk oyunları gibi bilim stantları ile; iklim, geri dönüşüm, çevre bilinci, afet yönetimi, yapay zeka ve uzay bilimi gibi konularda düzenlenen oyunlar ve etkinliklerle çocuklar, eğlenerek yeni şeyler öğrendi.

Meclis kampüsünde kurulan "23 Nisan Ekspresi" isimli özel trende çocuklar, "Cumhuriyet’in kurulmasından gelecek yüzyıla doğru" bir yolculuk gerçekleştirdi.

Bu arada TBMM Halkla İlişkiler Konferans Salonu'nda, "Galaktik Tayfa" isimli çocuk filmi de çocukların gösterimine sunuldu.

Etkinlikler için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a teşekkür eden çocuklar, 23 Nisan etkinliklerinin kendileri için çok eğlenceli ve mutlu geçtiğini ifade ettiler.

Çocukların etkinliklerle Meclis'te eğlenceli zaman geçirmeleri hedeflenirken, “Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği” etkinliği 23 Nisan Salı günü de devam edecek.