TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Genel Kurulda, Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonları için seçim yapıldı. Buna göre, TBMM Başkanvekilliğine AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan seçildi.ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulunda, Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonlarının üyeleri seçildi.

TBMM Başkanvekilliğine AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan seçildi.

TBMM Katip üyeliklerine AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ile İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk getirildi.

TBMM İdare amirliklerine ise AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Yeşil Sol Parti Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan ile MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay seçildi.

Ardından ihtisas komisyonlarının üyeleri belirlendi.

TBMM Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonu üyelik seçiminin tamamlanmasının ardından birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.