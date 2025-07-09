Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM grup toplantısında gençlerin evlenme zorluklarını vurgulamak için cansız mankenlerle dikkat çekerek, ekonomik krizi eleştirdi.Habibullah EFENDİGİL / KAYSERİ (İGFA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM’deki grup toplantısında çarpıcı bir sunum gerçekleştirdi.

2025’in “Aile Yılı” ilan edildiğini hatırlatarak aile kurumunun önemine dikkat çeken Mahmut Arıkan, gençlerin evlenemediğini göstermek için kürsüye gelinlik ve damatlık giydirilmiş cansız mankenler getirdi.

RAKAMLARLA EVLİLİK KRİZİ

Arıkan, gençlerin evlenemediğini vurgulayarak, “Gençler evlenmiyor değil, evlenemiyor!” dedi. Bir asgari ücretlinin mütevazı bir düğün için 45 ay, emekli bir babanın ise 62 maaş biriktirmesi gerektiğini belirtti.

Konuşmasında, “Bu gelinliğin kiralaması bir emekli maaşı, damatlık ise bir asgari ücretle eşdeğer” diyerek mankenleri işaret etti. Ev kurma maliyetinin 22 asgari ücret (en az 400 bin TL), düğün masrafının 18 asgari ücret ve takı töreninin altın fiyatlarıyla davetlilere yük olduğunu ekledi.

TBMM Grup Toplantımız https://t.co/QEU0gSDgY7— Mahmut Arıkan (@mahmutarikansp) July 9, 2025

EKONOMİK ÇIKMAZ VURGUSU

Arıkan, ev kiraları, eşya ve abonelik giderlerinin de bel bükmeye devam ettiğini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın “Seviyorsan git evlen” mesajına atıfla, “Gençler seviyor ama ekonomik kriz engel” dedi. 23 yıllık iktidar politikalarını eleştirerek, “Bu krizin adı açıkça ekonomik krizdir, mızrak çuvala sığmıyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmasını gençlere seslenerek tamamlayan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, “Bu düzen sizi yalnız bırakıyor olabilir, ama biz yanınızdayız. Sizin sesiniz, yükünüzü paylaşanınız olacağız” diyerek destek vaadinde bulundu.