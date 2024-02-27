Türkiye-Kosova Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Kosova’nın Ankara Büyükelçisi Agon Vrenezi ile Mecliste öğle yemeğinde bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Türkiye-Kosova Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Üyeleri; AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve Cumhuriyet Halk Partisi Konya Milletvekili Barış Bektaş’ın da katıldığı yemekte konuşan Gözgeç, Kosova’nın bağımsızlık yıl dönümünü tebrik etti.

Kosova’da yaşayan Türk toplumunun iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeye katkı sağladığını belirten Emine Yavuz Gözgeç, ticari ilişkilerin artması gerektiğine dikkati çekti.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kosova’nın Ankara Büyükelçisi Vrenezi ise milletler arası bağların siyasi ilişkilerden daha kalıcı olması gerektiğine vurgu yaptı.