TBMM Genel Kurulu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri, Tarım ve Orman bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri kabul edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Bakanlığının bütçesi üzerine konuşmasına devam ettiği sırada, bazı bakanlık bürokratlarının Genel Kurula girmesi tartışmalara neden oldu.ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulu'nda bütçe üzerindeki konuşmalar sonrasında soru-cevap bölümüne geçildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2008'deki sosyal güvenlik reformu öncesinde kadınların doğum borçlanma hakkı bulunmadığını anımsatarak, kadınların doğum sebebiyle çalışma hayatından uzak kaldıkları sürelerin sosyal güvenlikleri açısından değerlendirilmeleri amacıyla 2008 yılında sigorta başlangıcından sonra her bir çocuk için 2 yıla kadar borçlanma hakkı verildiğini söyledi.

Borçlanma hakkının 2014 yılında 3 çocuğa çıkarıldığını ve kadınlar için emeklilikte 6 yıla kadar prim ödeme gün sayısı avantajı sağlandığını ifade eden Işıkhan, "Kadınların iş gücüne katılımını, istihdamını artırmaya yönelik teşvik ve desteklerimizi çeşitlendirerek uygulamaya devam edeceğiz." dedi.

İŞKUR'un kapasitesine yönelik soruya karşılık Bakan Işıkhan, İŞKUR'un 81 ilde toplamda 160 birim ve 4 bin 800'ü iş ve meslek danışmanı olmak üzere yaklaşık 10 bin personelle hizmet sunduğunu belirtti.

Kayıt dışı istihdamla mücadelenin, Bakanlığın en temel önceliklerinden birisi olduğunu vurgulayan Işıkhan, bu kapsamda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları, veri paylaşımı, risk ve sektör odaklı denetimler, AB ile ortak yürütülen projelerle kayıtlı istihdamı destekleyici faaliyetler yürütüldüğünü anlattı. Işıkhan, "Özellikle son 3 yıl içinde yapılan denetimlerde toplam 417 bin 629 iş yeri ve 3 milyon 329 bin 761 çalışan denetlenmiş olup, 2 bin 655 iş yerinin kayıt dışı faaliyet gösterdiği, 96 bin 134 çalışanın ise kayıt dışı istihdam edildiği tespit edilmiştir. İş yerlerine yaklaşık 4,3 milyar lira prim ve idari para cezası uygulanmıştır." dedi.

"2024 YILINDA GERİ GÖNDERME MERKEZLERİNDE 644 DENETİM YAPILMIŞTIR"

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise toplantı, gösteri ve yürüyüş taleplerine ilişkin bilgi vererek, "Göreve başladığımız günden bu yana 18 ay bitti. Etkinlik başvurularında makamlarca izin verilmeyen oran, müracaatın yüzde 2,25'i. Yani yüzde 97,75'ine biz izin vermişiz. 2911 sayılı Kanun'u Gazi Meclis'imiz yaptı ve onu uygulamaya çalışıyoruz." dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından toplanan yardım miktarına ilişkin de Bakan Yerlikaya, "Deprem kampanyası ve faiz getirisiyle beraber toplam 141 milyar lira toplandı. Bugüne kadar 119,3 milyar harcandı. Şu an için AFAD'ın 3 kamu bankasında bulunan hesabında 21 milyar 540 milyon lira mevcut. Bununla da ilgili yapılan tüm harcamalar her 15 günde bir AFAD'ın web sayfasında ilan ediliyor." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise, Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarına ilişkin, "Bu yangın meskun mahalde gerçekleşti, dolayısıyla belediye sorumluluğunda. Hem Diyarbakır belediyesi hem yerel belediyeler yetersiz kalmıştır. Ancak bir insanımızın tırnağına bile halel gelmesini istemiyoruz. Bütün gücümüzle arkadaşlarımızı seferber ettik." diye konuştu.

Yumaklı, Akdeniz meyve sineği ile mücadele kapsamında illere ücretsiz 40 bin tuzak gönderildiğini ifade etti. Çiftçi sayısının azaldığına yönelik iddiaya da yanıt veren Yumaklı, Çiftçi Kayıt Sistemi'ndeki çiftçi sayısının önceki yıl 2 milyon 177 bin, 2023'te 2 milyon 245 bin ve bu yıl 2 milyon 340 bin olduğunu dile getirdi.

Genel Kurulda DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Karal ve bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, şahsı adına söz alarak iktidarı eleştirdi.

Genel Kurulda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Bakanlığının bütçesi üzerine konuşmasına devam ettiği sırada, bazı bakanlık bürokratlarının Genel Kurula girmesi tartışmalara neden oldu.

Konuşmalar sonrasında Genel Kurulda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri, Tarım ve Orman bakanlıkları ile bağlı kurumların 2025 yılı bütçeleri kabul edildi.