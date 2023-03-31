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Genel Kurul'un kabul ettiği metin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına gönderilecek.

Bu kararla birlikte ülkenin NATO üyesi olabilmesi için Meclis’teki adım tamamlanmış oldu.

Hatırlanacağı gibi, Finlandiya daha önce NATO üyesi 29 ülkenin kabulünü almıştı.

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