Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.ANKARA (İGFA) - Finlandiya Cumhuriyeti'nin Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edildi.
Hatırlanacağı gibi, Finlandiya daha önce NATO üyesi 29 ülkenin kabulünü almıştı.
Bu kararla birlikte ülkenin NATO üyesi olabilmesi için Meclis’teki adım tamamlanmış oldu.
Genel Kurul'un kabul ettiği metin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına gönderilecek.