Türk Böbrek Vakfı tarafından bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen ‘2. Cumhuriyet Tenis Turnuvası’, yapılan gösteri maçı ile başladı. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, oyuncu ve spor psikologu Eylem Şenkal, sunucu Neslihan Maltepe ve genç sporcular Fatma Yüksel ile Mehmet Edip Yüksel katıldığı açılış maçı, Yeşilyurt Spor Kulübü tenis kortlarında gerçekleşti.İSTANBUL (İGFA) - Cumhuriyetin 101. yılı ve turnuvanın önemi hakkında konuşan TBV Başkanı Timur Erk: “İlkini, cumhuriyetin 100. yılını idrak ettiğimizde, geçtiğimiz sene yaptık ve artık gelenekselleştirmek üzere her yıl planlayacağız. Yeşilyurt spor Kulübü kortlarında 2. kez bir araya geldik ve bu turnuva ile aynı zamanda cumhuriyetimizin 101. yaşını kutluyoruz. Burada genç sporcularımız var, yapacağımız gösteri maçı ile biz yaşlılar gençlere cumhuriyetimizi emanet etmiş olacağız. Çağdaş, laik ve demokratik cumhuriyete ve sosyal hukuk devletine sahip çıkmak ve onu ilelebet korumak için gençlere bu emaneti vermek lazım. İçinde bulunduğumuz dönemde tüm vatandaşlarımızın birliğe ihtiyacı var. Bunu desteklemek ve din, dil, ırk farkı gözetmeksizin cumhuriyete sıkı bir şekilde sarılarak, ona sahip çıkmalıyız” dedi.

Gösteri maçı sonrası konuşan oyuncu ve spor psikologu Eylem Şenkal ise yaptığı konuşmada sporun her yaşta yapılabileceğini vurguladı. Şenkal; “Böbrek vakfı ile yıllardır bir aradayız. Öncelikle burada olmaktan onur duyuyorum. Geçtiğimiz yıl ilkinde de bir aradaydık. Hem spor psikologu hem de eski milli voleybolcu olarak bu gibi özel etkinliklerde yer almak benim için son derece önemli. Hangi yaşta olursanız olun insanlara spor yapabilirsiniz mesajını vermemiz çok kıymetli. Ülkemizin hazinelerinden bir Timur bey. 80 yaşında ve hayatın her alanında olan başarısını sporda da sergilemesi ilham verici. Tüm gençler ve o yaşlardaki insanların etkilendiği bir durum diye düşünüyorum. Benim için de herkes için de çok güzel bir örnek olduğunu söyleyebilirim. Cumhuriyetin 101. yılında yapılan tüm başarılı işler umuyorum yeni nesile örnek olur. Özellikle kadınlar için cumhuriyet ve demokrasi çok önemli bir noktada. Umuyorum her türlü başarıda öncelikle kadınlar olmak üzere Türk insanı ve milletimiz çok kıymetli işlerle daima en ön saflarda olur

Genç sporcu Fatma Yüksel ise; “Burada olduğumuz için çok heyecanlıyız. Cumhuriyetimizi bugüne taşımış insanlarla bir arada olmak çok büyük bir onur. Biz de umarım onların biz gençlere bıraktıklarını devam ettirebiliriz.” dedi.

Deniz Evinç’in gönüllü sorumluluğunda gerçekleştirilen turnuvada; çift erkeklerde 15 takım, çift kadınlarda 13 takım, karışık çiftlerde 26 takım yer alıyor. Bugün başlayan ve veteran sporcuların yer aldığı turnuva 2 gün sürecek ve kazanan takımlar kupalarını 2. günün sonunda alacak.