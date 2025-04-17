Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün 2021-2022 yılı hesapları, TBMM KİT Komisyonunda görüşüldü.ANKARA (İGFA) - TBMM bünyesindeki KİT Komisyonu'nda TCDD’nin 2021-2022 hesapları ibra edildi.

TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, komisyonda yaptığı sunumda, Türkiye’nin Asya ile Avrupa arasındaki stratejik konumuyla önemli bir lojistik üs olma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Son 22 yılda ulaştırma sektörüne 280 milyar dolar, demir yolu sektörüne ise 62,8 milyar dolar yatırım yapıldığını ifade eden Kurt, bu yatırımların 37,7 milyar dolarının TCDD tarafından gerçekleştirildiğini vurguladı. Genel Müdür Kurt, 2 bin 251 km hızlı demir yolu ağıyla Türkiye’nin dünyada 8’inci, Avrupa’da 6’ncı yüksek hızlı tren işletmecisi olduğunu belirtti.

Türkiye’nin ihracatında demir yolunun payının yüzde 0,7 olduğunu kaydeden Kurt, bu oranı artırmak için lojistik merkezler ve iltisak hatlarının yaygınlaştırıldığını, Çin-Hazar-Türkiye-Avrupa Orta Koridoru’nun güçlendirilmesi için çalışıldığını ifade etti. 5 şehirde 291 km’lik banliyö hizmeti verdiklerini de ekledi.

Kurt, komisyonda liyakat eleştirilerine yanıt vererek, tüm işlemlerin hukuka uygun olduğunu belirtti.