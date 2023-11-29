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Cumhuriyetin 100. yılında Kocaelililerin ziyaretine açılacak milli gururumuz TCG Anadolu, İzmit Körfezi’ne demir attıKOCAELİ (İGFA) - Türkiye’nin milli gururu TCG Anadolu, yarın başlayacak ziyaret programı öncesinde İzmit Körfezine demir attı. Türkiye’nin en büyük yerli ve milli gemisi TCG Anadolu, 30 Kasım Perşembe’den 6 Aralık Çarşamba gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye’nin liman kentlerini dolaşan TCG Anadolu’yu Kocaeli’den ve çevre illerden yüzbinlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

KARŞILAMA ÇADIRI, YÜRÜYÜŞ YOLU VE DENİZDEN ULAŞIM

TCG Anadolu’yu ziyaret edecekler için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ana hizmet binası arakasındaki otopark alanında giriş ve bekleme çadırı oluşturuldu. Buradan giriş yapacak ziyaretçiler 1 Mart Vapur İskelesi’ne kadar uzanan koridordan geçecek. Büyükşehir, 1 Mart Vapur İskelesi’nden deniz araçlarıyla TCG Anadolu’ya seferler düzenleyecek. TCG Anadolu, 30 Kasım’da 14.00-18.00 saatleri arasında 01, 02, 03, 04, 05 ve 06 Aralık tarihlerinde ise 10.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık kalacak.