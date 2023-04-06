Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'nun pazartesi günü törenle Deniz Kuvvetlerine teslim edileceğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, pazartesi günü TCG Anadolu gemisinin Deniz Kuvvetleri'ne teslim töreninin yapılacağını söyledi.

Demir, ANADOLU gemisi niteliğindeki bir geminin dünya ligindeki fiyatları ile Türkiye'ye olan maliyetinin çok farklı olduğunu belirtti.

27 BİN TON AĞIRLIĞINDA 231 METRE UZUNLUĞUNDA

TCG Anadolu, 4 mekanize, 2 hava yastıklı ve 2 personel çıkarma araçlarının yanı sıra uçak, helikopter ve insansız hava araçları da taşıyacak. 231 metre uzunluk ve 32 metre genişlikteki geminin tam yük deplasmanı yaklaşık 27 bin tona karşılık geliyor.

TCG Anadolu, özellikle üzerine konuşlandırılacak silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) Türk donanması için önemli bir güç çarpanı olacak.