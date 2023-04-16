Kısa süre önce hizmete giren TCG Anadolu gemisi, 17 Nisan itibariyle İstanbul’da halkın ziyaretine açılıyor. 23 Nisan'a kadar sürecek belirli saat aralığında sürecek açık kapı günleri ardından TCG Anadolu, 24 Nisan'da İstanbul Boğazı'ndan geçerek vatandaşları selamlayacak.ANKARA (İGFA) - Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu'nun İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde düzenlenen törenle Türk donanmasının envanterine girmesi ardından halkın ziyaretine açılacağı duyurulmuştu.

Türkiye'nin en büyük askeri gemisinin ziyarete açılacağı tarihler belli oldu.

17-23 Nisan 2023 tarihleri arasında İstanbul’da halkın ziyaretine açılacak TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı’nda demirleyecek ve belirlen tarih ve saat aralığında ziyaret edilebilecek.

İşte TCG Anadolu gemisini ziyaret edilebilecek günler:

17 Nisan saat 13.00-18.00

18 Nisan saat 10.00-18.00

19 Nisan saat 10.00-18.00

21 Nisan saat 10.00-18.00

22 Nisan saat 10.00-18.00

23 Nisan saat 10.00-18.00

TCG ANADOLU ayrıca 24 Nisan 2023 tarihinde de İstanbul Boğazı’ndan geçerek vatandaşları selamlayacağı duyuruldu.

231 METRE UZUNLUĞA, 32 METRE GENİŞLİĞE SAHİP

TCG Anadolu, 231 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip bulunuyor. Tam yük deplasmanı en fazla 27 bin 436 ton olan gemi, bu haliyle en az 20,5 knot azami sürat ve 16 knot ekonomik süratle görev yapabiliyor.

Ekonomik sürati ile tam yükte en az 9 bin deniz mili seyir siasına sahip TCG Anadolu'nun içindeki su alabilen havuza her biri 1 tank taşıyan 4 mekanize çıkarma gemisi girebiliyor. Gemi, araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak üzere toplamda 94 araç taşıyabiliyor.