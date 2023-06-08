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TDP Parti Meclisi’nin toplantısının ardından açıklama yapan Sarıgül, “TDP ile CHP birleşme çalışmaları bugün itibariyle başlamıştır. Türkiye Değişim Partisi, Kılıçdaroğlu’nun yanında olmaya ve dik durmaya devam edecektir” dedi.

Parti CHP’ye katılmak için kurultay düzenleyecek.

CHP kurultay takvimi belli oldu

CHP kurultay takvimi belli oldu

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, Cumhuriyet Halk Partisi ile birleşme kararı aldı. ANKARA (İGFA) - 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde CHP listelerinden Erzincan Milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin CHP ile birleşeceğini açıkladı.

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