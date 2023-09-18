Avrupa’nın 13 ülkesinden 24 kuruluş, ‘acil müdahale ekiplerinin güvenliği ve müdahalelerin etkinliğinin artırılmasına yönelik’ güçlerini birleştirdi.BURSA (İGFA) -Türkiye’nin liderliğinde, HAVELSAN koordinatörlüğünde ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklığında geliştirilen projenin tanıtım toplantısı Bursa’da yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın ortak olduğu, HAVELSAN'ın koordinatör olarak başvurduğu "Team Aware" projesi 15 tam puanla 92 proje arasından birinci olarak seçilmişti.

"Team Aware" aynı zamanda program kapsamında Türkiye'nin koordinatörlüğünü yapacağı ilk proje olurken proje, acil müdahale ekiplerini uzaktan takip eden, kapalı alanda yerlerini belirleyen, giyilebilir sensörler ve yapay zeka ile aktivitelerini tespit eden, giyilebilir kimyasal biyolojik radyolojik nükleer (KBRN) sensörler, akustik sensörler ve dronelar içeren bir sistemi kapsıyor.

5G ve taktik iletişim altyapısı sağlanarak toplanan veriler, gerçek zamanlı durumsal farkındalık resminin oluşturulmasını ve tüm acil müdahale ekibinin uzaktan takip edilmesini ve yönetilmesini sağlayacak.

Projede ortak olarak HAVELSAN, Fraunhofer, Thales gibi büyük kuruluşlarla birlikte 13 farklı ülkeden toplam 24 kurum yer alıyor. Türk savunma sanayisinde yazılım tabanlı çözümleriyle dikkati çeken HAVELSAN projenin teknik ve idari koordinasyonunu yürütecek. HAVELSAN, Vücut Hareket Analizi (BMA-Body Motion Analysis) sistemindeki giyilebilir sensörlerle acil müdahale ekibinin hareketlerini uzaktan takip ve yapay zekayla aktivitesini tespit etmek, yorgunluk tespiti yapmak, KBRN modülü ile kimyasal bir saldırının yayılımını modellemek gibi sorumluluklar üstlenecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ayrıca, proje döngüsü içerisinde üretilecek teknolojiye katkı sunma ve proje tamamlandıktan sonra kullanma imkanına sahip olacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu projenin acil müdahale ekiplerinin hem güvenliğinin hem de operasyon etkinliğinin artırılmasına yönelik ciddi faydalar sağlayacağını söyledi.

Hayatın bir gerçeği olan doğal afetlerin engellenmesinin mümkün olmadığını ifade eden Başkan Aktaş, “6 Şubat tarihinde Türkiye, iki büyük depreme maruz kaldı. Gerçekten büyük bir afetti. 50 binden fazla vatandaşımız vefat etti. Yüzbinlerce kişi yerinden oldu. Milyarlarca zarar ortaya çıktı. Nihayetinde insani yardım konusunda Türkiye’nin son 20 yılda çok ciddi bir birikimi söz konusuydu ama bütün dünya seferber oldu. Belki eksikleri vardı ama Türkiye süreci çok başarılı yönetti. Sağlıklı şehirlerin temelini ‘dirençli şehirler’ oluşturuyor. Şehirlerimizi geleceğe hazırlamak zorundayız. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak afetlerin etkilerini en aza indirmek için Afet Koordinasyon Merkezimizde acil durum bilincini ve müdahale kapasitesini artırıyoruz. Personelimizi günün şartlarına uygun donanımlı hale getirmeye çalışıyoruz. Ben teamaware projesinin çıktılarıyla standartların daha artacağına inanıyorum. Çok ciddi faydalar sağlayacağımızı düşünüyorum. Yapay zeka, görüntü işleme, otonom sistemler, giyilebilir teknolojiler gibi günümüzde teknolojinin sunduğu tüm imkanların insanlık yararına kullanıldığı ve geliştirildiği bu proje, tüm Avrupa’yı kapsayacak bir acil durum yönetim sistemi oluşturulmasına imkan sunacak” diye konuştu.

Proje Teknik Koordinatörü Havelsan’dan Çağlar Akman ise, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Havelsan olarak güzel bir çalışmaya imza atmayı amaçladıklarını söyledi. Akman, acil durum ekiplerinin efektif bir operasyon gerçekleştirebilmesi için kurdukları sistemlerle ilgili entegrasyon çalışmalarını, bu çalışma kapsamında yürüteceklerini dile getirdi.