Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren firmaların rekabet gücünü artırma, sürdürülebilir sanayi yapısına katkı sunma ve dijital dönüşümlerini hızlandırma amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.İSTANBUL (İGFA) - Orta ve uzun vadeli finansmanları çeşitlendirme stratejisiyle uygun maliyetli kaynak sağlayan TEB, müşterilerinin sürdürülebilirlik kapsamındaki proje ve yatırımlarına ihtiyaç duydukları finansman desteğini sunmayı sürdürüyor. OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa R. Türker ile TEB KOBİ Bankacılığı Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Atilla Derman tarafından imzalanan TEB ve OSBÜK iş birliği protokolüyle, Türkiye sanayisinin yeşil ve dijital dönüşümüne katkı sağlanması ve organize sanayi bölgelerindeki firmaların sürdürülebilir büyümesinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Ali Gökhan Cengiz: “Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek bu dönüşüme destek vermekten mutluluk duyuyoruz”

Sürdürülebilir bir sanayi ekosistemi oluşturulmasına katkı sunmanın yanı sıra KOBİ’lerin yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinde yanlarında olmayı önemsediklerini belirten TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz, şunları söyledi: “Türkiye'nin ekonomik büyümesinde organize sanayi bölgelerimizin ve burada faaliyet gösteren KOBİ'lerimizin önemli bir rolü var. TEB olarak, sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm alanlarında ihtiyaç duydukları finansal desteği sağlamak ve bu dönüşüm yolculuklarında yanlarında olmak bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor. OSBÜK ile imzaladığımız bu iş birliği anlaşmasıyla finansman sağlamanın yanı sıra KOBİ'lerimizin yeşil dönüşüm projelerini hayata geçirmelerine, enerji verimliliğini artırmalarına ve dijital altyapılarını güçlendirmelerine de katkı sağlayacağız. Üretim süreçlerinde yenilikçi ve çevre dostu çözümleri desteklerken aynı zamanda maliyet avantajları ve rekabet gücünü artıracak projeleri de teşvik etmeyi amaçlıyoruz. OSBÜK ile iş birliğimiz doğrultusunda Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek bu dönüşüme destek vermekten mutluluk duyuyoruz.”

Mustafa R. Türker: “OSB’ler Türk sanayisinin dönüşümüne liderlik edecek”

Türkiye’nin güçlü bir sanayi ekosistemine sahip olduğunu ifade eden OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa R. Türker, organize sanayi bölgelerinin de Türk sanayisine lokomotiflik ettiğini vurguladı. Organize sanayi bölgelerinin Türkiye’nin sanayi üretiminin yüzde 45’ini gerçekleştirdiğinin altını çizen Türker, “Organize sanayi bölgelerimiz, Türkiye’nin sanayi politikasına öncülük etmektedir. OSBÜK olarak biz de organize sanayi bölgelerimizin kurumsal kapasitelerini geliştirmek üzerine aralıksız çalışıyoruz. TEB ile imzalarını attığımız protokolümüz organize sanayi bölgelerimiz ile katılımcı firmalarına gerek finansman gerekse ikiz dönüşüm yatırımları açısından hız kazandıracak. 2,7 milyon istihdam, 68 binden fazla firma ile organize sanayi bölgelerimizin Türk sanayisinin dönüşümüne liderlik etmesini hedefliyoruz.

Yeşil ve dijital dönüşüme yapılacak yatırımlar ile OSB’lerimiz ve katılımcı firmalarımızın marka değerini artırmaya devam edeceğiz. Bu anlamda protokolümüzün organize sanayi bölgelerimizin büyümesine, sürdürülebilir geleceğe ve stratejik hedeflerimize ulaşmamıza kritik katkı vereceğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Organize sanayi bölgeleri aracılığıyla katılımcı firmalara kapsamlı avantajlar

TEB ile OSBÜK arasında imzalanan iş birliği anlaşmasıyla organize sanayi bölgelerindeki firmalara ve yönetimlere yeşil dönüşüm, yenilenebilir enerji, dijitalleşme ve finansman alanlarında kapsamlı avantajlar sunuluyor. Yeşil dönüşüm çerçevesinde, çevre dostu uygulamaların benimsenmesi ve sürdürülebilir üretim süreçlerinin desteklenmesi için finansal çözümler ve danışmanlık hizmetleri sağlayan TEB, rüzgâr, güneş, hidroelektrik, biyogaz ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji yatırımlarını finansman desteğiyle teşvik edecek. Ayrıca işletmelerin enerji, su ve kaynak verimliliğini artırmaya yönelik modernizasyon ve kapasite artışı yatırımları için uygun kredi imkanları sunarken, atık önleme ve geri dönüşüm projelerini de destekleyecek. Elektrikli araç kredisi ile temiz enerji araçlarına yatırım yapan KOBİ’ler için özel finansman seçenekleri sunacak. TEB ayrıca bankacılık ürün ve hizmetlerinde organize sanayi yönetimlerine özel avantajlar sağlayacak.