Türk Ekonomi Bankası (TEB), uluslararası sermaye piyasalarında 300 milyon dolar tutarında tahvil ihracı gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - TEB’in Basel III uyumlu ilave ana sermaye tahvil ihracında Abu Dhabi Commercial Bank, BNP Paribas, Citibank, Emirates NBD, HSBC ve Standard Chartered Bank görev aldı. Vadesiz ve 5,5’inci yıldan sonra erken itfa opsiyonuna sahip ihracın getiri oranı yüzde 9,375 seviyesinde gerçekleşti. Uluslararası yatırımcıların ilgi gösterdiği tahvil ihracı TEB’in bu sene uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği üçüncü borçlanma işlemi oldu. Bu işlem Türkiye finans piyasasına ve TEB’e olan güveni de tazeledi.

TEB GENEL MÜDÜRÜ ÜMİT LEBLEBİCİ; “İHRACIN BAŞARISI TÜRK EKONOMİSİNE VE TEB’E OLAN GÜVENİN BİR GÖSTERGESİ”

TEB’in gerçekleştirdiği ilk ilave ana sermaye tahvil ihracına ilişkin açıklama yapan TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, “Ülke ekonomisine değer katarak bankamıza duyulan güveni bir kez daha ortaya koyduk. Uluslararası yatırımcıların ihraç işlemimize yönelik büyük ilgisinin Türk ekonomisine ve TEB’e gösterilen güvenin de bir göstergesi olduğunu görüyor, bundan gurur duyuyoruz” diye konuştu. Leblebici, "2024 yılının başından bu yana uluslararası sermaye piyasalarında toplamda 810 milyon dolarlık kaynak girişi sağlamış durumdayız. Bu alanda ‘verimlilik odaklı büyüme’ stratejimiz kapsamında farklı yapılar altında yeni fonlama işlemlerine imza atmaya devam edeceğiz" dedi.