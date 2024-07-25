İBB’nin girişimcilik ve teknoloji alanındaki faaliyetlerini yürüten Tech Istanbul, EuroAsian Startup Awards’dan ödülle döndü. “Yılın En İyi Hızlandırıcı/Kuluçka Programı” dalında bölge birincisi seçilen Tech Istanbul, ödül alan ilk belediye girişimcilik merkezi oldu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın Akıllı Şehir Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Tech Istanbul, girişimcilik ekosisteminde önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Tech Istanbul, EuroAsian Startup Awards'da; Türkiye, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Ermenistan, Kazakistan, Moldova, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Özbekistan finalistleri ile yarışarak Yılın En İyi Hızlandırıcı/Kuluçka Programı dalında bölge birincisi oldu.

AKÇABAY: “İLK KEZ BİR BELEDİYENİN GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ BU ÖDÜLÜ ALIYOR”

Ödülle ilgili değerlendirmede bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay, “Bu ödülü, ilk kez bir belediyenin girişimcilik merkezi alıyor. Tech Istanbul, teknoloji girişimcileri için bir güç merkezi haline geldi. Aldığımız ödül, İstanbul’un yenilikçi ruhunu ve girişimcilerimizin potansiyelini gösteriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin temel değerlerini esas alarak; Türkiye girişimcilik ekosistemine katkı sağlamaya ve değer yaratmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz” dedi.

ÖZGÜNER: “İSTANBUL’U GLOBAL BİR TEKNOLOJİ MERKEZİ YAPMA YOLUNDA KARARLIYIZ”

İBB Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Dr. Erol Özgüner ise, “Bu ödül, Tech Istanbul’un girişimcilik alanındaki etkisini pekiştiriyor. Girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik sunduğumuz desteklerle, güçlü iş birliklerimizle ve İstanbul Büyükşehir Belediye’mizin gücüyle İstanbul’u global bir teknoloji merkezi yapma yolunda kararlıyız. Tüm gücümüzle Türkiye’ye değer yaratmaya ve ülkemizin teknoloji ile kalkınma çalışmalarına destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

TECH ISTANBUL HAKKINDA

Tech Istanbul, bugüne kadar 360 girişimi destekleyerek, 2.050 eğitim ve etkinlik ile toplamda 108.800’e aşkın katılımcıya ulaştı. Desteklediği girişimler, şimdiye kadar 21,4 milyon dolarlık yatırım elde etti.

Tech Istanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Akıllı Şehir Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyetlerini yürütüyor. Geliştirdiği girişimcilik programlarıyla, girişimlerin hızlı büyümesine ve ölçeklenebilir iş modelleri inşa etmesine yardımcı oluyor. Tech Istanbul, fikir aşamasından globale açılmaya kadar girişimcilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış destek mekanizmaları sunuyor. Program kapsamında katılımcılar, uzman danışmanlık, eğitim, mentörlük ve çeşitli imkanlardan faydalanıyor. Ayrıca, girişimcilerin kullanabileceği tam donanımlı ofis, atölye ve toplantı alanlarıyla birlikte, melek yatırımcılar ve VC’lerle tanışma fırsatı da sağlanıyor. Tech Istanbul, girişimcilik ekosistemine katkısının yanı sıra teknoloji severleri teknoloji dünyası ile buluşturur. Detaylı bilgiye tech.istanbul web adresinden ulaşılabilir.