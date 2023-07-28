UTİB’in tekstil ve hazır giyim sektörlerindeki yenilikçi fikirleri desteklemeyi amaçlayan, Türkiye'nin önde gelen girişimcilik programı TechXtile Start-Up Challenge’ın 5.’inci yılında başvuru süreci başladı.BURSA (İGFA) - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB)’nin tekstil sektöründe inovasyonu ve Ar-Ge'yi teşvik etmek, amacıyla Ar-Ge Proje Pazarı olarak başlattığı ve son 5 yıldır içeriğini zenginleştirerek, bir girişimcilik programına dönüştürdüğü TechXtile Start-Up Challenge, yeni teknoloji ve fikirlerle sahip genç girişimcileri sektöre kazandırmaya devam ediyor.

Türkiye'nin tekstil ve hazır giyim sektöründe inovasyon ve Ar-Ge potansiyelini ortaya çıkarmak ve bu alandaki girişimcilere destek olmak için bir kez daha kapılarını açan TechXtile Start-Up Challenge’da başvurular başladı.

Programa ilgi her geçen yıl artarken, geçmiş yıllarda dereceye girenler, milyon dolarlık yatırım alarak faaliyetlerini sürdürüyorlar.

DERECELE GİREN FİKİRLERİ YATIRIM YAĞIYOR

TechXtlie Start Up Challenge’a 2020 yılında katılarak birinci olan Duygu Yılmaz, 30 milyon dolar değerleme üzerinden 5 milyon dolarlık yatırım aldı. Bren isimli projesiyle finale kalan Çınar Laloğlu, yarışmanın ardından 12 milyon dolar, ileri teknoloji ısıtıcı kumaş projesiyle finalist olan Ayhan Propol ise 10 milyon dolarlık değerlemeye ulaştı. Yapay Zekâ Tabanlı Desen ve Doku Yazılımı ile 2021 yılında ikinci olan Özgencan Üstgül, 2.5 milyon dolar değerleme üzerinden 200 bin dolar, 2022 yılında Level-Up kategorisinde Yapay Zeka Tabanlı Sürdürülebilir Atık Yönetimi girişimiyle ikinci olan Güneş Sayıt, ise 1.33 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldı. Aynı yıl Scale -Up kategorisinin ikincisi Görkem Astarcıoğlu’nun girişimi Giyilebilir ateş Ölçer ve Sağlık Takip Uygulaması ise 3 milyon dolar değerlemeye ulaştı.

‘AMACIMIZ; FIRSATLAR PLATFORMU OLUŞTURMAK’

Girişimcilerin potansiyelini desteklemek ve yenilikçi fikirlerini gerçeğe dönüştürebilmelerine imkân sağlamak için TechXtile Start-Up Challenge programını hayata geçirdiklerini belirten UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Bu program, sektörümüzün geleceğini şekillendirecek olan genç girişimcilerimizin önündeki kapıları aralamak için tasarlandı. TechXtile Start-Up Challenge ile amacımız; sadece bir yarışma değil, aynı zamanda bir fırsatlar platformu oluşturmak. Yaratıcı projelere ev sahipliği yaparak ticarileşme süreçlerine destek vermek ve uluslararası alanda rekabet edebilir hale gelmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz. Tekstil sektörü, ülkemizin temel ihracat alanlarından biridir ve sizlerin katkıları, bu alanda daha da ileriye gitmemize vesile olacaktır. UTİB olarak, bu yolda girişimcilerimize el uzatıyor, girişimlerinizin başarılı olması için elimizden gelen tüm desteği sağlayacağımızın sözünü veriyoruz.” dedi.