TED Ankara Koleji Mezunları Derneği, 57. kuruluş yıl dönümünü bugün Anıtkabir’de düzenlenen resmi tören ve akşam Kolej-IN’de gerçekleştirilen geleneksel kuruluş kokteyli ile kutladı.ANKARA (İGFA) - 35 binden fazla mezunuyla geniş bir aileye dönüşen TED Ankara Koleji’nin Mezunlar Derneği, 7 binden fazla kayıtlı üyesiyle mezunları arasındaki güçlü gönül bağını bir kez daha pekiştirdi.

Anıtkabir’de gerçekleştirilen törende, TED Ankara Koleji mezunları Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda bir araya geldi.

Tören, Cumhuriyet değerlerine bağlılık ve mezunlar arasındaki dayanışmayı bir kez daha vurguladı.

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Akdaş yaptığı açıklamada, “Senin çizdiğin çağdaş uygarlık yolunda ilerlemeyi kendimize görev bildik ve bu anlayışı geleceğe taşımayı amaçlıyoruz. Mezunlarımızın kolejde kazandığı bilgi, disiplin ve Cumhuriyet değerleri, onların bu mirası eksiksiz şekilde hayata geçirmelerine olanak sağlıyor.” dedi.

Tören sonrasında Kolej-IN’de düzenlenen geleneksel kuruluş kokteyli, mezunlar için nostaljik bir buluşma noktası oldu. TED Ankara Koleji Mezunları Derneği, 57 yıllık tarihiyle Cumhuriyet’e ve Atatürk ilke ve değerlerine olan bağlılığını vurgulamaya devam ederken, bu anlamlı gün mezunların birlik ve beraberliğini daha da güçlendirdi.