TEDx Bursa, 6 Mayıs Cumartesi günü Merinos AKKM'de 'Dijital A-Normal' temasıyla yolculuğuna devam ediyor.BURSA (İGFA) - Paylaşmaya Değer Fikirler’ sloganı ile yola çıkan TED, farklı alanlar, yetenekler ve bilgi birikime sahip insanlara, ilham veren hikayelerini ve yolculuklarını paylaşmak için alan açıyor. Teknoloji, Eğlence, Tasarım (Technology, Entertainment, Design) kelimelerinin kısaltması olan olan TED; TED TALKS konferansları ile hayatın bu alanlarına dokunan, sayısız temaya, konu ve konuşmacıya ev sahipliği yapıyor.

İlk olarak 2016 yılında TEDx Nilüfer olarak start veren organizasyon TEDx Bursa lisansı ile yolculuğuna devam etti. Topluluk Bursa’da binlerce katılımcıya ulaştı. Gruptan yapılan açıklamada, “İnsanlar kariyerlerinde profesyonel ya da amatör olarak ayrılsa da hikayeler ve örüntüler anlatmaya değerdir ana fikri ile yoldayız. Görmek, dinlemek, anlamak ve ilham almak amacıyla bugüne kadar; medya, sanat, edebiyat, spor, gönüllülük, sosyal sorumluluk, bilim, eğitim, gastronomi, girişimcilik, ekoloji, psikoloji gibi çeşitli sayısız alanda konuşmacıyı sizlerle buluşturduk” ifadelerine yer verildi.

Bu yılki konuşmacıları da tanıtan TEDx Bursa, “Değerli tiyatro, sinema, dizi oyuncuları ve yapımcıları Erkan Can ve Güven Kıraç, 2022 Yılın Akademisyeni Ödülü’nün sahibi Doç. Dr. Yavuz Samur, 6 Şubat depremlerinden sonra özellikle kulak kabartacağımız Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Deniz Dülgeroğlu, Feride Gürsoy ve diğer sürpriz konuşmacılarımız ile sizlere unutulmaz bir TEDx deneyimi yaşatmak için sabırsızlanıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bu yılki sürpriz tema ‘Dijital A-Normal’ olarak vurgulanırken açıklamada şu ifadelere yer verildi: “21. Yüzyılın pek de normal olduğu söylenemezdi aslına bakarsanız. Bizler ise bu anormalite içerisinde “NORMAL” leşmeye çalışıyoruz. Peki ya bize normal gelen bir başkasının anormali ise? Değişen ve gelişen teknoloji işte tam da bu farklılıkları daha da göz önüne seriyor. Biz de Tedx Bursa ekibi olarak farklılıklarımız ile varız “herkesin normali kendine “diyoruz. Bu yıl 6.sını düzenleyeceğimiz etkinliğimiz ile farklı A-Normalleri keşfediyoruz. Normale dair inanmışlıklarımız, zamanla değişen dönüşen alışkanlıklarımızı, farklı alanlardaki ilham veren konu ve konuşmacılarla irdeleyeceğiz. Farklı hikayelerden, coğrafyalardan ve disiplinlerden alanında eşsiz tecrübelerle konuşmacılarımız, o büyülü sahneyi bizler için aydınlatacak. Açacakları yeni pencerelerden, aynı gökyüzüne farklı açılardan bakıp, farklı sesleri duymak için heyecanlıyız.”