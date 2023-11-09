Tahmini Okuma Süresi: dakika

Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için faaliyet gösteren Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) Bank ABC’nin desteğiyle kurulan Diyarbakır Bank ABC Öğrenim Birimi,

törenle hizmete açıldı.İSTANBUL (İGFA) - “Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir” mottosuyla nesillerin çağdaş ve evrensel değerler ile Cumhuriyet’in temel ilkelerine bağlı yetişmesi için Türkiye genelindeki etkinlik noktalarında nitelikli eğitim desteği sunan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 12 yıl aradan sonra yeniden Diyarbakır’da faaliyete geçti.

Bank ABC’nin kurulum ve işletme sponsorluğu ile kurulan ve yılda yaklaşık 2 bin çocuğu nitelikli eğitim desteğiyle buluşturacak Diyarbakır Bank ABC Öğrenim Birimi'nin açılış törenine; Diyarbakır İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Ok, Bank ABC Türkiye Ülke Başkanı Muzaffer Aksoy, TEGV Mütevelli Heyet Üyeleri Prof. Dr. İlter Turan, Erdal Yıldırım, TEGV Yönetim Kurulu Başkanı M. Özalp Birol, TEGV Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Okvuran, TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, TEGV çalışanları ile veliler, gönüllüler, çocuklar ve basın mensupları katıldı.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı daha önce 2002-2011 yılları arasında Diyarbakır İl Merkezi’nde bulunan Bağlar Eğitim Parkı’nda çocuklara nitelikli eğitim desteği sağlamış, mekânın tahsis süresinin uzatılamaması nedeniyle faaliyetler sonlandırılmıştı. 1998-2020 yılları arasında Diyarbakır’ın Kulp, Dicle, Hani ve Ergani ilçelerindeki öğrenim birimlerinde faaliyet gösteren TEGV, 1998 yılından bu yana 88 bin Diyarbakırlı çocuğun hayatına dokunarak geleceklerine ışık tutmuş oldu.

Sur bölgesinde Ali Paşa Mahallesi, Şen Sokak’ta bulunan ve 310 metrekare kapalı, 80 metrekare açık alanı bulunan TEGV Bank ABC Öğrenim Birimi’nde 1 etkinlik odası, 1 Okuma Adası, 1 Bilişim ve Teknoloji Odası, 1 Tasarım ve Beceri Atölyesi, 1 Düşler Atölyesi, Kütüphane ve Gönüllü Odası bulunmakta. Öğrenim Birimi’nde yılda yaklaşık 2 bin çocuk nitelikli eğitim desteği alabilecek.

TEGV Yönetim Kurulu Başkanı M. Özalp Birol, TEGV Diyarbakır Bank ABC Öğrenim Birimi’nin Diyarbakır'a, eğitim alanında yeni bir soluk getireceğine inandıklarını belirtti. Birol, TEGV Diyarbakır- Bank ABC Öğrenim Biriminin, temel eğitime destek verebilmek için her türlü çabayı göstereceğini Millî Eğitim Bakanlığı ve bağlı kurumlarıyla iş birliği ve eşgüdüm içinde, Anadolu'nun en kadim yerleşim noktalarından biri olan Diyarbakır'a, eğitim alanında yeni bir soluk getireceğine inandıklarını söyledi.

Bank ABC Türkiye Ülke Başkanı Muzaffer Aksoy da, eğitimde fırsat eşitliği ülkemizin olmazsa olmazı olduğunu belirterek, planlama ve eğitimleri açısından bu çocukların TEGV rehberliğine ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Törende ayrıca Diyarbakır’da önce Ergani daha sonra Merkez’de 10 yıl görev yapan Cengiz Bozdoğan’a ve Ergani Öğrenim Birimi’nin açıldığı 2019 yılından itibaren yardımcı personel olan Şenay Güzey’e teşekkür plaketleri takdim edildi.