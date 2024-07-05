Tepe Kurumsal Çözümler, “Küçük Kaşifler Büyük Keşifler” projesi kapsamında TEGV İzmir Çiğli Öğrenim Birimi’nden 30 öğrenci ve gönüllüler ile Efes Antik Kenti ve Key Museum’a özel gezi düzenledi.İZMİR (İGFA) - TEGV İzmir Çiğli şubesi öğrencileri ile birlikte Efes Antik Kenti ve Key Museum gezildi.

Anadolu antik tarihinin en önemli yapıları arasında bulunan, tarihi tunç çağlarına dayanan, Hitit, Roma, Bizans gibi önemli medeniyetlere ev sahipliği yapan Efes Antik Kenti, öğrenciler tarafından oldukça ilgi gördü. Tarih sevgisi ve merakının oluşmasına destek olması hedeflenen gezide, çocukların döneme ilişkin soruları yanıtlandı.

Etkinliğin ikinci durağı ise Key Museum oldu. Türkiye'nin en kapsamlı klasik otomobil ve motosiklet müzesi olan Key Museum’da çocuklar, 1886 yılında üretilen ilk otomobilden günümüze kadar olan otomobillerin gelişim yolcuğuna tanıklık etti.

TEGV öğrencileri ile birlikte gerçekleştirdikleri gezilere dair gözlemlerini paylaşan Tepe Kurumsal Çözümler Satış ve Pazarlama Direktörü İrem Sabuncu Yenson, “Efes Antik Kenti gezisi çocuklar açısından eşsiz bir deneyim oldu. Bolca soru sordular ve gördükleri her noktayı öğrenmek istediler. Key Museum’u ise tüm öğrenciler ilk defa ziyaret etti. Otomobillerin tarihteki serüveni çocukları heyecanlandırdı. Onların merakı, heyecanı ve enerjisi; ne kadar doğru bir projede olduğumuzu bize bir kez daha gösterdi. Önümüzdeki dönemde de öğrencilerle bir arada olmayı sürdüreceğiz.” dedi.