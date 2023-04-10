Ülke genelindeki tüm etkinlik noktalarında 28 yıldır 3 milyondan fazla çocuğa yüz bine yakın gönüllüsüyle nitelikli eğitim desteği sunan TEGV, Cumhuriyet’imizin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün huzuruna çıktı.ANKARA (İGFA) - TEGV’in “Cumhuriyetin Yüzleri” temalı 100. yıla özel çalışmaları kapsamında Anıtkabir’de düzenlenen törene Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyeleri, TEGV çalışanları, gönüllüler ve TEGV çocukları katıldı.

Atatürk’ün manevi huzurunda O’na minnet ve şükranlarını sunan TEGV mensupları ayrıca TEGV’in kurucusu merhume Suna Kıraç’ın, ebediyete göç eden TEGV Mütevelli Heyeti Üyelerinin, Kahramanmaraş depreminde elim şekilde hayatını kaybeden vatandaşlarımız ile TEGV gönüllülerinin aziz hatırası için saygı duruşunda bulundu.

Saygı duruşunun ardından TEGV adına Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Özinci kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelengi Atatürk’ün mozolesine bıraktı.