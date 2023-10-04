TEGV “Cumhuriyetin Yüzleri Eğitim için Koşuyor” kampanyası ile Bursalı çocukların eğitimlerine destek oluyor.BURSA (İGFA) - Türkiye genelindeki etkinlik noktalarında ilköğretim çağındaki çocuklara nitelikli eğitim desteği sağlayan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) bu yıl 10’uncusu düzenlenen Eker I Run’a katıldı.

1 Ekim Pazar günü “Koşuyoruz” mottosu ile Bursa’da düzenlenen koşuda, dünyanın dört bir yanından 4 bin 500 koşucu yer almıştı.

Cumhuriyetin 100’üncü yılında düzenlenen Eker I Run’da adımlar yardımseverlik için de atıldı. TEGV’in de aralarında olduğu 15 sivil toplum kuruluşunun katıldığı yarışmada Adım Adım bünyesindeki 15 STK ile beraber yapılan Yardımseverlik Koşuları’nda bağış rekoru kırıldı.

KAMPANYAYA 16 EKİM’E KADAR BAĞIŞ YAPILABİLECEK

TEGV’in Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel olarak hayata geçirdiği Cumhuriyetin Yüzleri projesi kapsamında oluşturduğu “Cumhuriyetin Yüzleri Eğitim için Koşuyor” kampanyasına dahil olan koşucuların topladığı bağışlar TEGV Bursa Öğrenim Birimi’ndeki çocukların nitelikli eğitim desteği alması için kullanılacak.

Yarışma tamamlandı ancak “TEGV’le Adımlarını Bursalı Çocuklar için At. Eğitimde İzin, Gelecekte Umudun Olsun” sloganıyla düzenlenen kampanyaya 16 Ekim’e kadar bağış yapılabilecek. TEGV Bursa Öğrenim Birimi’nde etkinliklere katılacak olan ilköğretim çağındaki çocuklara fenden matematiğe, okumadan bilişime, sanattan İngilizceye kadar birçok farklı alanda eğitim desteği fırsatı sunulacak.

TEGV’in “Cumhuriyetin Yüzleri Eğitim için Koşuyor” kampanyasını incelemek ve bağış desteğinde bulunmak için tıklayabilirsiniz.