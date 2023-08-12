Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) her yıl düzenlediği, yıl içerisinde yapılan ve gelecekte yapılması planlanan çalışmaların da paylaşıldığı ‘Geleceğe Bakış Toplantısı’nın 23’üncüsü gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - “Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir” mottosuyla çağdaş nesillerin yetişmesi için Türkiye genelindeki etkinlik noktalarında nitelikli eğitim desteği sağlayan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) her yıl düzenlediği ‘Geleceğe Bakış Toplantısı’nın 23’üncüsü Özyeğin Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. TEGV Mütevelli Heyeti Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyelerinden temsilcilerin ve tüm TEGV çalışanlarının katıldığı toplantıda 6 Şubat’ta yaşanan deprem sonrasında yapılan çalışmalar ile 2023 yılında yapılan ve gelecekte yapılması planlanan çalışmalar paylaşıldı. Son dönemde deprem bölgesinde kurulan konteyner kent TEGV Öğrenim Birimleri’nde istihdam edilen yeni TEGV çalışanlarının da katıldığı toplantı yaklaşık 150 kişilik katılımla gerçekleşti. Pandemi nedeniyle üç yıldır çevrim içi olarak düzenlenen ‘Geleceğe Bakış Toplantısı’, bu yıl yeniden yüz yüze yapıldı.

3 milyonu aşkın çocuğun hayatına dokunmuş olmanın gurur vesilesi olduğunu belirten TEGV Yönetim Kurulu Başkanı M. Özalp Birol, "2023, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında, 28’inci yılımız sürerken, sayısı 3 milyon 100 bini aşkın çocuğumuzun hayatına dokunmuş olmak da hepimiz için gurur vesilesi. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında hayata geçen Cumhuriyet’in Yüzleri projemiz ise bir başka haklı gururumuz. TEGV olarak küresel teknolojileri başarıyla kullanıyor, hibrit modellerle artık daha fazla çocuğumuza ulaşıyoruz. Destek aldığımız yurtdışı fonlarının sayısı arttı. Yani, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na gönül veren insanlar olarak, sayısı 100 bine yaklaşan çok değerli gönüllülerimizle, Cumhuriyetin Yüzleri olarak Türkiye için çok çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" dedi.