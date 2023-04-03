İsminin önünde yayımcı, yazar, mucit, filozof, bilim insanı, siyasetçi ve diplomat gibi pek çok sıfatı taşıyan Benjamin Franklin’in Amerika özelinde söylediği bir deyişin zihnimde sabit bir yeri var. Şöyle diyor, “Amerika asla dışarıdan yıkılmayacak. Eğer biz bocalarsak ve özgürlüğümüzü kaybedersek, bunun nedeni kendimizi yok etmemiz olacak”.

Franklin kendisi Amerikalı olduğu için ülkesi adına konuşmuş ancak bu, Amerika’nın yerine hangi ülkeyi koysan sırıtmayacak bir saptama aslında. Dahası Türkiye olarak hazır önemli bir seçime doğru gidiyorken bu cümle üzerine biraz kafa yorsak iyi olacak.

Çünkü herkesin malumu işimiz zor. Sokak röportajlarına ve biraz da etrafımıza bakınca mevcut adaylardan hiçbirine gönül rahatlığıyla elimizin gitmediği açık. Resmen kötünün iyisini seçmeye çalışıyoruz. “Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında tuvalet terliği olsa ona oy veririm” demek nedir Allah aşkına? Bu nasıl bir yokluk! Görünen o ki öğrenilmiş çaresizliğin dibinden bildiriyoruz, gittikçe de alta gidiyoruz.

Ve evet, dünyanın en bereketli topraklarında varlık içinde yokluk çekiyoruz. Bugün ekonomi kötü, adalet vasat, imkanlar kısıtlı. Ancak suç kimsede değil, bizde.

Eğri oturup doğru konuşalım. 20 yıldır bir hükümete takılıp kaldık. Çünkü her seçimde kimler aday olacak diye elimizi kolumuzu bağlayıp bekliyoruz. Sonuç? Adaylar vasat, seçim hüsran! Halbuki başka türlü olabilirdi.

Şimdi şu resmi tersine çevirelim. Madem aday olanları beğenmiyoruz, beğendiğimiz isimleri aday yapsaydık. Bildiğimiz dürüst, zeki, vicdanlı isimlerin aday olmalarını sağlasaydık... Olmaz mıydı? Her şeyin mümkün olduğu bu dünyada bal gibi de olurdu!

Bizim millet olarak aydınlık yarınlara ulaşmamız için son yılların önemli başlıklarından olan sürdürülebilirliğin değerini bilen, vatandaşı doyururken ülkenin kaynağını koruyacak, zeki, çalışkan, insancıl, sorumluluk sahibi, danışan, özür dileyen, kucaklayan, egosu yerinde birine ihtiyacımız var. Düşünün! Oyuncu, sanatçı, çevreci, psikolog ya da hukukçu… Medyada onca insan varken illa ki çoğumuzun içine sinecek birini bulabilirdik. Ama bu sefer de olmadı. Yine de düşünün, bir dahaki seçime hazırlık için. Yoksa bu işin içinden çıkamayacağız.

Benjamin başkanın dediği gibi, düşmanı dışarıda aramak anlamsız; bizi ancak biz bitiririz.