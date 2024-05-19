ESET araştırmacıları tarafından belgelenen seçilmiş gelişmiş kalıcı tehdit (APT) gruplarının dikkate değer faaliyetlerini özetleyen en son APT Faaliyet Raporu'nu yayımladı. Raporda Rusya, Çin ve İran'a bağlı grupların siber savaşlarına dikkat çekildi.İSTANBUL (İGFA) - Gelişmiş kalıcı tehdit (APT) gruplarının dikkate değer faaliyetlerini özetleyen en son APT Faaliyet Raporu yayımlandı.

Rapora göre, Kuzey Kore'ye bağlı gruplar havacılık ve savunma şirketleri ile kripto para sektörünü hedef almaya devam etti.

Rusya'ya bağlı gruplar, faaliyetlerini Avrupa Birliği içinde casusluk ve Ukrayna'ya yönelik saldırılara odakladı. Öte yandan, Çin'e bağlı bazı tehdit aktörleri, VPN'ler ve güvenlik duvarları gibi kamuya açık cihazlardaki ve Confluence ve Microsoft Exchange Server gibi yazılımlardaki güvenlik açıklarından yararlanarak birden fazla sektördeki hedeflere ilk erişimi sağladı.

ESET Tehdit Araştırmaları Direktörü Jean-Ian Boutin, kampanyaların çoğunun hedefi devlet kurumları ve belirli dikey sektörler olduğuna dikkati çekerek, "Örneğin, Ukrayna altyapısına yönelik sürekli ve aralıksız saldırılarda hedef alınanlar. Avrupa, çeşitli tehdit aktörlerinden gelen daha çeşitli saldırılara maruz kaldı. Rusya'ya bağlı gruplar, Çin'e bağlı tehdit aktörlerinin de istikrarlı bir varlık gösterdiği Avrupa Birliği'nde casusluğa odaklanmayı güçlendirdi ve bu da hem Rusya'ya hem de Çin'e bağlı grupların Avrupa meselelerine olan ilgisinin devam ettiğini gösteriyor." diye konuştu.

İran'a bağlı tehdit grupları söz konusu olduğunda, MuddyWater ve Agrius daha önce odaklandıkları siber casusluk ve fidye yazılımlarından sırasıyla erişim aracılığı ve etkili saldırıları içeren daha agresif stratejilere geçiş yaptı.

Bu arada, OilRig ve Ballistic Bobcat faaliyetlerinde bir gerileme görüldü ve bu da İsrail'i hedef alan daha dikkat çekici, "daha yüksek sesli" operasyonlara doğru stratejik bir kayma olduğu ortaya çıktı. Rusya'ya bağlı faaliyetlerle ilgili olarak, ESET araştırmacıları tarafından ortaya çıkarılan bir dezenformasyon ve psikolojik operasyon (PSYOP) olan Texonto Operasyonu kampanyası, Rusya seçimleriyle ilgili protestolar ve Ukrayna'nın doğusunda bulunan Kharkiv metropolündeki durum hakkında yanlış bilgiler yayarak yurt içinde ve yurt dışında Ukraynalılar arasında belirsizliği artırdığına vurgu yapıldı.