Dün Jack grubuna yapılan zammın ardından bugün de Efe Gold grubu alkol ürünlerine zam geldi.İSTANBUL (İGFA) - Haberi Tekel Bayileri Derneği Başkanı Erol Dündar,  sosyal medya hesabından duyurdu.

Fiyat artışını ''Günaydın güne Efe Golda #zam haberi ile başlayalım #ZamGeldi'' diye duyuran Dündar, zamlı tarifeyi de paylaştı.

Hatırlanacağı gibi alkollü içkide ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyor.

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TÜİK, 2023 yılının ikinci altı ayında Yurt İçi ÜFE'de artış oranını yüzde 25,6 olarak duyurmuştu.