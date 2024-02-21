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TÜİK, 2023 yılının ikinci altı ayında Yurt İçi ÜFE'de artış oranını yüzde 25,6 olarak duyurmuştu.

Hatırlanacağı gibi alkollü içkide ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyor.

Fiyat artışını ''Günaydın güne Efe Golda #zam haberi ile başlayalım #ZamGeldi'' diye duyuran Dündar, zamlı tarifeyi de paylaştı.

Dün Jack grubuna yapılan zammın ardından bugün de Efe Gold grubu alkol ürünlerine zam geldi. İSTANBUL (İGFA) - Haberi Tekel Bayileri Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından duyurdu.

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