CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde aday adayı olmama kararı aldığını açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, 28. dönem için yeniden aday adayı olmayacağını duyurdu.

Yüceer, partinin üstlendiği tarihsel görev ve sorumluluğun bilincinde, 5 aylık kısa dönemle birlikte 4 dönemdir sürdürdüğü Tekirdağ Milletvekilliği süresince Genel Başkan Kılıçdaroğlu liderliğinde haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe her türlü karanlık odağa karşı direndiklerini ve nihayet bu karanlığın 14 Mayıs’ta sona ereceğini söyledi.

2011 yılından bu yana beni Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıyan Tekirdağlı hemşerilerine ve birlikte yol yürümüş tüm arkadaşlarına teşekkür eden Milletvekili Yüceer, "Şimdi yeniden kurma zamanı. Şimdi hep birlikte Halil İbrahim Sofrasına oturma zamanı. Şimdi bu sofranın tek sahibi olan halkımıza hak ettiği hizmeti verme zamanı. Biz bu ülkeyi yeniden inşa edeceğiz.

Borcumuz budur. Ödenecek bu borçta benim payıma düşen de şimdi daha çok çalışmak, 12 yıl boyunca edindiğim bilgi, deneyim ve birikimi aydınlık bir Tekirdağ, aydınlık bir Türkiye’nin inşası için kullanmak, ülkemin huzura, refaha, adalete, demokrasiye ulaşacağı güne kadar cesaretle mücadele etmektir" diye konuştu.