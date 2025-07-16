Orman Genel Müdürlüğü, Tekirdağ Şarköy ve Çanakkale Ayvacık’taki orman yangınlarına müdahalenin devam ettiğini belirtirken, Manisa Saruhanlı ve Kocaeli Gebze’deki yangınların ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu.TEKİRDAĞ - İSTANBUL (İGFA) - Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 16 Temmuz 2025’te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tekirdağ Şarköy ve Çanakkale Ayvacık’ta devam eden orman yangınlarına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü bildirdi.

OGM, Manisa Saruhanlı ve Kocaeli Gebze’de orman dışı alanlarda çıkan yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

Şarköy’deki yangının, İstiklal Mahallesi Kaytan mevkisinde başlayan bir anız yangınının rüzgar etkisiyle ormana sıçramasıyla büyüdüğü belirtildi.

Yangın, Şenköy, Kocaali ve Kızılcaterzi mahallelerini tehdit etti; bu bölgeler tahliye edildi. Şenköy’de bazı evlere sıçrayan alevler nedeniyle yerleşim yerleri boşaltılırken, Kocaali’de bir ev ve ahır yandı. Ekipler, yangının mahallelere ulaşmasını engellemek için yoğun çaba sarf ediyor.

Yangına 14 uçak, 20 helikopter, 116 arazöz, 20 iş makinesi ve 742 personel ile müdahale edilirken, Tekirdağ Valiliği, vatandaşları yangın bölgesine yaklaşmamaları konusunda uyardı.

TEKİRDAĞ VALİSİ SOYTÜRK: YANGIN ÇANAKKALE SINIRLARINA GEÇTİ

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Şarköy'deki yangınla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çevre illerden ve ilçelerden yaklaşık 104 tane araçla müdahale ettik ancak yangın özellikle sert esen zaman zaman yönünü değiştiren rüzgar sebebi ile yayıldı. Önce Kocaali Mahallemizi tahliye ettik ardından Şenköy Mahallemizi tahliye ettik. Akabinde Kızılcaterzi Mahallesine de sirayet etme ihtimaline karşı tahliye kararı aldık. Gece saatlerinde hava araçlarımız çalışmalarını durdurdu. Yeni aldığımız bilgiye göre de yangın Çanakkale sınırlarına doğru geçti. Çanakkale Valiliği de yangına müdahale ediyor, ekiplerini orada tutuyor. Ayrıca bildiğimiz kadarıyla Ayvacık’ta da büyük bir yangın var. Çanakkale Valiliği de her iki yangına müdahale ediyor.” diye konuştu.

Orman Genel Müdürlüğü“Yeşil Vatan için son alev sönene kadar mücadelemiz devam edecek” diyerek, yangınların kontrol altına alınması için kararlılıkla çalışıldığını vurguladı.