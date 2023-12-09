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Trakya bölgesini dünya standartlarında ileri teknoloji sağlık hizmetleri ile tanıştıran Tekirdağ Dr.İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yerleşkesi içerisinde Akfen İnşaat tarafından önceki yıl temeli atılan, 500 kişinin aynı anda ibadet edebileceği ve geçen yıl kaybettiğimiz işadamı Hüseyin Köken adına yaptırılan cami ibadete açıldı.TEKİRDAĞ (İGFA) - Akfen İnşaat tarafından Kamu-Özel İşbirliği (PPP) modeliyle yapımının tamamlanmasının ardından, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nca hizmete alınan Tekirdağ Dr.İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi bir hayır yatırımına ev sahipliği yaptı.

Trakya bölgesini dünya standartlarında ileri teknoloji sağlık hizmetleri ile tanıştıran Tekirdağ Dr.İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yerleşkesi içerisinde Akfen İnşaat tarafından önceki yıl temeli atılan, 500 kişinin aynı anda ibadet edebileceği ve geçen yıl kaybettiğimiz işadamı Hüseyin Köken adına yaptırılan cami ibadete açıldı.

Açılışa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr.Ali Cengiz Kalkan, Ak Parti Tekirdağ İl Başkanı Av.Ali Gümüş, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdürü Selim Akın ile davetliler katıldı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk’ün konuşması sonrasında kesilen kurdele ile cami hizmete girdi.

Yaklaşık 500 kişinin aynı anda ibadet yapabilmesine imkân veren Hüseyin Köken Camii, Akfen inşaat tarafından Anadolu Selçuklu mimarisi esas alınarak hayata geçirildi. Engellilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanan Camide 307 metrekare ibadet alanı, 16 metrekare imam odası, 4 tuvalet, 1 engelli tuvaleti, 16 abdest alma alanı ve engelli platformu yer alıyor. Yerden ısıtma sistemine sahip camide klima sistemi de bulunuyor.

Camiye adını veren merhum Hüseyin Köken, 1970 yılında Bursa'da doğdu. 1992'de Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Köken, 1993'te DGD Mühendislik şirketini kurdu. Hüseyin Köken 2022 yılında hastalığa yenik düşerek aramızdan ayrıldı.