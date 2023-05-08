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Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaza sonrası serviste bulunan 7 işçi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, Sağlık Mahallesi Edirne Bulvarı üzerinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden işçi servis minibüsü, yoldan geçen yaya nedeniyle yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen başka bir işçi servis minibüsünün de yavaşlaması sonrası aynı yönde seyreden çimento yüklü kamyonet işçi servis minibüsüne arkadan çarptı.

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