Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi ve Çorlu ilçelerini ziyaret eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, “Kentimizin her köşesinde vatandaşlarımızla bir araya gelerek daha yaşanılır bir Tekirdağ için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, kent genelinde vatandaşlarla buluşarak talep ve önerileri dinlemeye ve devam ediyor.

Hafta sonu mesaisine Süleymanpaşa’nın Kumbağ Mahallesi’nde başlayan Başkan Yüceer, hafta sonu güzel havanın keyfini çıkaran vatandaşlar ve esnafla buluştu.

Ziyarette vatandaşların talep, öneri ve isteklerini dinleyerek insanlarının mutlu olması ve daha yaşanılır bir Tekirdağ için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

SÜLEYMANPAŞA ALTINOVA MAHALLESİ TESKİ ATIK SU TERFİ MERKEZİ İNCELEMELERİ

Süleymanpaşa Altınova Mahallesi'nde bulunan TESKİ Atık Su Terfi Merkezi’nde incelemelerde bulunarak yetkili personelden bilgi alan Başkan Yücceer, Marmara Denizi’nde evsel atık sulardan kaynaklanan kirliliğin önüne geçmek için durmaksızın çalışıldığını belirterek, il genelinde toplam 19 adet atık su arıtma tesisi, 10 adet içme suyu arıtma tesisi ve 72 adet terfi merkezi ile evsel atık suları ve içme sularını arıtıldığını, SCADA Sistemi ile 7/24 gözetim altında tutularak insan ve çevre sağlığının korunduğunu vurguladı.

İnsan ve çevre sağlığının birinci öncelik olduğunun altını çizen Başkan Yüceer, Değirmenaltı Mahallesi'nde bulunan ve yıllardır sorun yaşanan Kayı Deresi’ndeki problemleri bildiklerini ve gerekli adımları attıklarını açıkladı. Yapılacak çalışmalar ile kalıcı çözümler üreterek Değirmenaltı Mahallesi'nde bulunan dere ile ilgili önlemler alınacağını belirten Başkan Yüceer, yaz sezonu boyunca yaşanan su sıkıntısının da farkında olduklarını ve çalışmaların bu doğrultuda sürdürüleceğini ifade etti.