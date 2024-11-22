Tekirdağ'da Hayrabolu Ergün Korkmaz Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, okulda sebze fidesi üretimi yaparak fideleri köydeki kadınlara ücretsiz dağıttı.ANKARA (İGFA) - Tekirdağ Hayrabolu Ergün Korkmaz Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne paralel olarak yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi çerçevesinde üretim yapıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre okulun öğrencileri ve öğretmenleri, OSB ve ticaret odasının mazot, velilerin traktör, Hayrabolu Belediyesinin tohum, ilaç ve gübre desteğiyle okulda sebze fidesi üretimi yaptı.

Ürettikleri fideler, öğrenciler tarafından köydeki kadınlara dağıtıldı.

Öğrenciler için güzel bir sosyal sorumluluk örneği olma özelliği taşıyan bu projede, üretimin her aşaması çocuklara uygulamalı olarak gösterilirken, yerli üretime destek olundu.