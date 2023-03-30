Bunlar da ilginizi çekebilir

Kaza yapan araçtan dumanlar çıkması üzerine itfaiye ekipleri tarafından tazyikli su sıkıldı.

Artvin’de menfeze düşen araçta iki kişi can verdi

Artvin’de menfeze düşen araçta iki kişi can verdi

Şarampole yuvarlanan otomobildeki Ali G., Ömer A., Ömer G., Sıracettin G. ve Mehmet G. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Çorlu ilçesindeki hastanelere sevk edildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.