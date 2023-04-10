Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı. Kaza sonucu genç kız hayatını kaybetti.

Kaza, Malkara-Keşan çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.A idaresindeki 59 ADG 946 plakalı otomobil, D110 Karayolu’nda Keşan istikametine seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan 22 yaşındaki Yaren Zehra Aşık’a çarptı. Ağır yaralanan genç kız, olay yerine çağırılan ambulans ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edilen Aşık, tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.