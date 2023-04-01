Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kazada araçlar hurdaya döndü.

Kaza, gece saatlerinde Çobançeşme Mahallesi Mustafa Kemal 4. Sokak ile Mustafa Kemal 2. Sokak ayrımında meydana geldi. E.Ç. idaresindeki otomobil ile C. Ö.’nün kullandığı otomobil çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonrası savrulan araçlardan biri park halindeki bir otomobile çarptı. Hurdaya dönen araçlarda yolcu olarak bulunan A.D.Ö. ve A.M.T. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.